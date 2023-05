PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 13 mai – Liga - Espagne

Notre pronostic : la Real Sociedad bat Gérone (1.64)

Ce sont deux équipes en forme qui s’affrontent aujourd’hui en Liga. LA Real Sociedad est 4e, avec sept points d’avance sur le 5e à cinq journées de la fin. La qualification en phase de groupes de la Ligue des Champions n’est plus très loin d’autant que les Basques ont pris dix points sur les douze derniers possibles. Il faudra tout de même se méfier de Gérone, 7e et en course pour participer à la prochaine Ligue Europa Conférence voire même un peu mieux si la série continue. Les Géronais n’ont perdu qu’un seul de leurs huit dernières rencontres de Liga et restent même sur trois succès consécutifs. Cependant, je pense que cela va s’arrêter à San Sebastian (1.64) !

