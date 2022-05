PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 13 mai – Premier Division – Irlande

Notre pronostic : le Shamrock Rovers FC bat Derry City (1.76)

Leader après quinze journées, le Shamrock Rovers FC compte dix victoires, trois nuls et deux défaites. Il n’a plus perdu depuis douze rencontres. Cependant un de ces deux revers était justement à Derry City (2-1) qui est deuxième du championnat avec seulement un point de retard sur son adversaire du soir. A domicile les Rovers pourraient prendre leur revanche d’autant qu’ils sont invaincus depuis le début de saison avec sept succès et un nul. Je tenterais donc le coup avec la victoire à domicile du Shamrock Rovers FC (1.76) !

Pariez sur Shamrock Rovers – Derry City ici !

Les autres options :

Le Shelbourne Dublin bat Drogheda (2.00)

Dundalk bat les Bohemians (1.98)

Le Finn Harps FC bat l’UC Dublin (1.58)

Cote totale des quatre paris à domicile : 11.01