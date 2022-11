PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 13 novembre – Ligue 1

Notre pronostic : Nantes bat Ajaccio (2.00)

Réduits à dix à la 54e minute à Reims, suite à un second carton jaune reçu par Pallois, les Nantais ont craqué sur un pénalty de Balogun. Une défaite sur le plus petit des scores qui a signé la fin d’une belle série de cinq rencontres sans revers pour les Canaris. Il faudra essayer de retrouver cette dynamique pour bien finir cette première partie de saison. Ajaccio a des arguments depuis sa remontada contre Strasbourg. Menés 2-0, les Corses ont profité de la fébrilité des Alsaciens pour mener 4-2 à la pause et s’imposer sur ce score. Je ne vois pas les Nantais aussi fragiles mentalement. Je pense que les hommes de Kombouaré peuvent l’emporter chez eux pour se défaire d’un concurrent direct pour le maintien. Cela pourrait vous permettre de doubler la mise !

