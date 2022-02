PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 14 février – Liga NOS - Portugal

Notre pronostic : Arouca ne perd pas contre le Maritimo et moins de 3,5 buts (1.64)

Arouca a besoin de résultats pour sortir de la zone rouge. 16e du championnat portugais, le club du nord du pays ne compte que dix-huit points en vingt-et-une journées. Après une victoire à Estoril (2-1) et un nul sur la pelouse du FC Famalicao (1-1), les Arouquenses ont été battus à domicile par le FC Porto (2-0). Une défaite logique face à un adversaire bien plus fort. Le Maritimo n'a pris que deux points sur les trois derniers matches de Liga NOS et est dans le ventre mou au classement. Ce sera un match tendu entre deux équipes qui chercheront à ne pas perdre. Je pense tout de même qu'Arouca part avec avantage donc je jouerais le 1N. Pour gonfler la cote, je ne vois pas un grand spectacle et je vous conseille de miser sur moins de 3.5 buts.

