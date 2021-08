PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 15 août Ligue 1

Notre pronostic : Clermont l’emporte face à Troyes (2.05)

Duel de promus à suivre aujourd’hui à 15h. Les Troyens sont champions de Ligue 2 après une saison extraordinaire, non seulement au niveau des résultats mais aussi par le jeu qu’ils ont proposé. Ils n’ont pas démérité face au PSG la semaine dernière. Ils menaient un but à zéro avant de craquer en deux minutes pour vois les Parisiens passer devant au score (1-2). Ce très bon match pourrait leur donner confiance pour la suite de la saison. Les Clermontois ont, eux, fini 2e la saison dernière et ont donc pu accéder directement à l’élite. Ils ont très bien débuté en s’imposant à Bordeaux (0-2) grâce à Bayo et Dossou. L’année dernière, ils s’étaient imposés à domicile face à Troyes. C’est pourquoi je leur referais confiance aujourd’hui en pariant sur eux (2.05) !

Pariez sur Clermont – Troyes ici !

Les autres options :

Lens s’impose face à Saint-Etienne (2.05)

Barcelone gagne face à Real Sociedad (1.75)

Cote totale des trois paris à domicile : 7.35