PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 15 septembre - Ligue Europa

Notre pronostic: Rennes bat Fenerbahce (1.70)

Après avoir gagné 2-1 à Larnaca en ouverture de la Ligue Europa, Rennes a confirmé dimanche au Roazhon Park contre Auxerre (5-0). La mayonnaise commence à prendre en Bretagne et les "Rouge et Noir" doivent maintenant s'imposer face à Fenerbahce pour se mettre en position très favorable dans l'optique de sortir de leur poule. Battus lors de leur dernier déplacement en championnat, sur la pelouse de Konyaspor (1-0), les Turcs risquent de souffrir en Bretagne. En effet, Rennes vient d'inscrire dix buts en trois matches devant son public: 2-1 face à Ajaccio, 3-1 contre Brest et enfin 5-0 face à Auxerre. Gouiri a enfin retrouvé le chemin des filets après plus de sept mois de disette. Terrier n'a rien perdu de son efficacité. Sulemana a retrouvé la sienne... et les jeunes Abline et Doué apportent beaucoup à leur équipe. Sans oublier Bourigeaud pour mener le jeu. Les Bretons ont les armes offensives afin de battre un concurrent direct pour la première place du groupe.

Fiabilité : 60 %

Les autres options:

Bodo/Glimt bat le FC Zürich (1.54)

Le Dynamo Kive bat Larnaca (1.72)

L'Union St Gilloise bat Malmö (1.56)

Cote totale pour les quatre paris à domicile: 7.02

