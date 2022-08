PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 16 août – Championship - Angleterre

Notre pronostic : QPR bat Blackpool (2.00)

C’est un début de saison compliqué pour ces deux équipes. Blackpool avait pourtant remporté son premier match face à Reading mais a perdu par deux fois sur la pelouse de Stoke City et contre Swansea avec en plus une élimination en Coupe de la Ligue tout comme QPR. Les Queens Park Rangers ont fait un tout petit mieux avec une défaite, un succès et un nul lors de la dernière journée à Sunderland. C’est pour cela que je donnerais un avantage à cette équipe ce soir d’autant qu’elle évoluera dans son stade. Elle s’y était imposée la saison dernière contre Blackpool et j’imagine le même scénario pour doubler la mise !

