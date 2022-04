PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 16 avril – Série A – Italie

Notre pronostic : l’Udinese bat l’Empoli (1.80)

Avec deux victoires consécutives, l’Udinese s’est fait du bien et a quasiment acquis son maintien. Les Udinesi se sont imposés à Venise et contre Cagliari, deux équipes qui sont à la lutte en bas de tableau. Il faudra enchaîner face à un club qui est également moins bien classé. L’Empoli est juste derrière au classement avec deux points de retard. Les Empolitains aimeraient également obtenir des résultats car la période n’est vraiment pas bonne avec quinze matches sans victoire de suite. Je vois donc le succès de l’Udinese pour une cote intéressante de 1.80 ! Bien payé pour une équipe en forme et à domicile.

Cote totale des huit paris à domicile : 149.17