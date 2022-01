PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 16 janvier – Ligue 1

Notre pronostic : Reims bat Metz (1.80)

Les Messins sont complétement décimés par les blessures et surtout par la CAN. Alakouch, Boulaya, Bronn, Kouyate, Maiga, Oukidja et Sarr sont au Cameroun avec leur sélection respective. Sept joueurs majeurs pour le club lorrain qui va devoir apprendre à faire sans. Ils n'y sont pas parvenus lors du derby face à Strasbourg en s’inclinant (2-0). Cela risque d’être un mois de janvier très compliqué. Reims devrait donc en profiter pour perpétuer cette bonne dynamique de cinq matches sans défaite consécutifs. Les Rémois n’ont même perdu qu’une seule rencontre sur les dix dernières qu’ils ont disputées. C’est pourquoi je vous propose de parier sur le succès de Reims qui me semble très bien coté (1.80) !

