PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 16 septembre - Bundesliga - Allemagne

Notre pronostic: Mayence bat le Hertha Berlin (1.66)

Il est grand temps que Mayence (6e de Bundesliga) remporte son premier match à domicile. Le 1.FSV n'a jusqu'ici joué que deux fois devant son public et n'a pris qu'un seul point sans marquer le moindre but: 0-0 face à l'Union Berlin et 0-3 contre Leverkusen ! Le venue du Hertha (15e et premier non relégable) devrait logiquement permettre aux partenaires de Fulgini et de Caci de signer leur premier succès à la MEWA Arena. En effet, les Berlinois n'ont pris que cinq points sur dix-huit possibles depuis le début de la compétition. Par ailleurs, Mayence a fait carton plein face au Hertha la saison dernière (4-0 à domicile et 2-1 dans la capitale allemande). A 1.66, le rapport/cote risque est pour moi très satisfaisant.

Fiabilité : 65 %

Les autres options:

Utrecht Bat Nimègue (1.68)

Legia Varsovie bat Miedz Legnica (1.56)

Antwerp bat Seraing par au moins deux buts d'écart (1.74)

Cote totale pour les quatre paris à domicile: 7.57

