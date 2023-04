PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 17 avril –Liga - Espagne

Notre pronostic : le Celta Vigo bat Majorque (1.76)

Le Celta Vigo est dans une très bonne série de sept rencontres sans défaite et pointe à la 10e place du championnat bien loin de la course à l’Europe ainsi qu'à bonne distance de la zone rouge. Face à cette équipe qui est dans une très bonne forme, Majorque n’avance plus avec trois nuls et trois défaites lors des six dernières journées mais, en ayant sept points d’avance sur le premier relégable, cela devrait tenir en cette fin de saison. Du coup je pense que Vigo devrait l’emporter à domicile. Le Celta a pris 20 pts depuis le début du championnat à l’Estadio de Balaidos dont la moitié lors des cinq dernières réceptions.

L’autre option :

Vizela bat Boavista (1.86)

Cote totale des deux paris à domicile : 3.27