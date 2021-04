PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 17 avril Ligue 2 – France

Notre pronostic: Troyes bat Caen (1.60)

Troyes connaît certes quelques soucis depuis un mois mais reste néanmoins leader de Ligue 2. Si l’ESTAC veut conserver sa place il est temps de réagir contre Caen. Les joueurs de l’Aube présentent le meilleur bilan à domicile du championnat avec douze victoires, trois nuls et une seule défaite, ce qui peut inciter les supporters et les parieurs à l’optimisme. En effet, les Normands n’ont plus gagné depuis sept journées (trois nuls et quatre revers) et n’ont pris que quatre points sur vingt-quatre possibles lors de leurs huit derniers déplacements. Dans ces conditions, il me paraît logique de faire confiance au leader sur sa pelouse face au 14e du championnat.

Fiabilité : 65 %

