PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 19 mai – La Liga 2 - Espagne

Notre pronostic: Gijon bat Las Palmas (1.68)

Gijon, 6e de deuxième division espagnole à égalité avec le Rayo Vallecano (61 points), tient absolument à conserver cette place afin de pouvoir disputer les barrages d’accession en Liga. Pour cela, le Sporting doit impérativement s’imposer à domicile contre Las Palmas afin de rester devant le Rayo grâce à une meilleure différence de but particulière. La mission n’a rien d’impossible car les joueurs de Canaries (13e mais 20e en déplacement) n’ont plus rien à jouer dans ce championnat. Dans ces conditions, il me paraît évident qu'il faut faire confiance à Gijon, qui a toujours battu son adversaire du jour au Molinon depuis 2015.

Fiabilité : 60 %

Les autres options :

Le Rayo Vallecano bat Oviedo (1.60)

Genk bat Antwerp (1.72)

Estoril bat Mafra (1.56)

Le Levski Sofia bat le Botev Plovdiv en Bulgarie (1.50)

Cote totale pour les cinq paris à domicile du jour: 10.82

