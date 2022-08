PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 1e septembre - Série A - Italie

Notre pronostic: l'Atalanta bat le Torino (1.68)

L'Atalanta et le Torino ont bien débuté leur saison avec deux succès et un nul chacun. Cependant, les victimes des Nerazzurri (Sampdoria et Hellas Verona) étaient d'un niveau supérieur à celle des Granata (Monza et Cremonese, les deux promus). par ailleurs, les Bergamasques ont partagé les points avec le Milan AC, champion en titre (1-1) tandis que le Toro en faisait autant face à la Lazio. On peut s'attendre à un duel assez serré ce soir en Lombardie mais s'il doit y avoir un vainqueur, je donnerais un léger avantage à l'Atalanta, mieux armée offensivement avec les Zapata, Muriel ou autre Pasalic. La saison dernière, ce match s'était terminé sur un incroyable 4-4. Cette fois, les Nerazzurri devraient selon moi s'imposer devant leur public.

Fiabilité : 65 %

Les autres options:

Alkmaar bat Nimègue (1.44)

Cucariki bat M. Lucani (1.48)

Cote totale pour les trois paris à domicile: 3.58

