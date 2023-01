PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 1er janvier – Ligue 1

Notre pronostic : Toulouse bat Ajaccio (2.00)

Duel de promus ce soir entre le champion de Ligue 2 et son Dauphin. Toulouse reste sur quatre défaites consécutives mais les adversaires étaient tous membres du top 5 (Lens, Monaco, Rennes et Marseille). Difficile donc de se faire une idée du réel niveau toulousain qui vient donc de prendre une valise au Vélodrome (6-1). L’AC Ajaccio est mieux revenu à la compétition avec un succès (1-0) contre Angers. Les Corses restent donc sur trois matches sans défaite dont deux succès contre les deux derniers du championnat. Cela est donc à relativiser. Au Stadium, je vois les Toulousains capables de l’emporter. Ils n’ont perdu que deux rencontres à domicile contre le PSG et Monaco. La cote à 2.00 me plaît donc énormément !

