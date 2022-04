PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 1er mai – Ligue 1

Notre pronostic : Montpellier bat Metz (1.75)

La dynamique est la même pour ces deux équipes avec un seul point pris lors des cinq dernières journées. L’année 2022 de Montpellier est catastrophique. Les Montpelliérains ne mettent plus un pied devant l’autre avec dix défaites lors des quinze journées disputées depuis janvier. Ils ont gagné seulement contre Monaco, à Lorient et à Bordeaux. Je pense qu’ils peuvent remporter la rencontre face à Metz aujourd’hui mais cela ne sera pas facile car les Grenats jouent le maintien et se doivent de gagner pour continuer à y croire. Cependant je ne vois pas le MHSC passer à côté en laissant filer la rencontre. C’est pourquoi je miserais sur le succès à domicile de Montpellier pour une cote de 1.75 !

