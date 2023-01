PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 2 janvier – Ligue 1

Notre pronostic : Lille bat Reims (1.65)

Après un début d’exercice délicat, le LOSC a terminé l’année en grande forme en gagnant cinq de ses sept derniers matches de Ligue 1. Les Lillois se sont ainsi rapprochés du podium, installés à la 6e place. Paulo Fonseca peut compter sur un secteur offensif particulièrement fourni, d’autant plus que Mohamed Bayo a inscrit son premier but de la saison face à son ancienne équipe, Clermont, il y a quatre jours. De bon augure au moment d’affronter un adversaire qui aime embêter les équipes de tête. En effet, après avoir obtenu le nul contre Lens, le PSG et Lorient, Reims vient de s’offrir le Stade Rennais (3-1). Les Rémois connaissent cependant plus de difficultés à l’extérieur, restant notamment sur quatre résultats nuls hors de leurs bases. Si je vois un match serré, je pense que Lille finira par l’emporter devant son public.

