PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 2 juin – Ligue des Nations

Notre pronostic : la Serbie bat la Norvège (2.20)

C'est une belle affiche entre deux bonnes équipes de la Ligue B de cette compétition. La Serbie est une équipe très solide depuis plusieurs années. S'ils restent sur une lourde défaite en amical sur la pelouse du Danemark, les joueurs de Sragan Stojkovic restaient auparavant sur sept victoires et un nul en huit matches. Une série qui leur avait permis de terminer à la première place de leur groupe qualificatif pour le mondial au Qatar, devant le Portugal. Très pragmatiques dans le jeu, les Serbes savent s'adapter à tout adversaire et peuvent compter sur un secteur offensif de très haut niveau composé de Tadic, Vlahovic ou encore Mitrovic. En face, la Norvège possède également un beau trio d'attaque avec Odegaard, Sorloth mais aussi et surtout Erling Haaland. Toutefois, les Norvégiens ont du mal à franchir un cap avec cet effectif et font preuve d'une réelle irrégularité. Je les vois donc s'incliner dans l’atmosphère volcanique de Belgrade. Un pari coté à 2.20.

Les autres options :

La Bulgarie ne perd pas face à la Macédoine du Nord et moins de 2,5 buts dans le match (2.30)

L'Espagne bat le Portugal (2.10)

Israël bat l'Islande (1.90)

Cote totale des quatre paris à domicile : 19.27