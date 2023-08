PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 20 août - Ligue 1

Notre pronostic : Reims ne perd pas face à Clermont et moins de 3,5 buts dans le match (1.68)

Reims méritait mieux qu'une défaite à Marseille la semaine dernière. Très entreprenants, les Champenois sont dans la lignée de leur saison précédente, en proposant un beau football capable d'embêter n'importe quel adversaire. Il existe évidemment un point d'interrogation en attaque, où le très jeune Oumar Diakité a la difficile tâche de faire oublier Folarin Balogun. La réception de Clermont est ainsi un excellent test aujourd'hui. Car les joueurs de Pascal Gastien ont également brillé lors du précédent exercice, avec une historique 8e place. Défaits par Monaco la semaine dernière (2-4), ils ont largement tenu tête au club du Rocher pendant 70 minutes avant de s'effondrer. Il sera difficile de repartir avec un résultat positif du stade Auguste-Delaune mais un partage des points n'a rien d'improbable.

Pariez sur Reims - Clermont ici !

Les autres options :

Lille bat Nantes et plus de 1,5 but dans le match (1.55)

Monaco bat Strasbourg (1.82)

Aston Villa bat Everton (1.70)

Barcelone bat Cadix et moins de 4,5 buts dans le match (1.52)

Cote totale des cinq paris à domicile : 12.25