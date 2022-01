PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 20 janvier - Liga – Espagne

Notre pronostic : Getafe s’impose face à Grenade (2.05)

Malheur au perdant dans ce duel entre deux équipes en forme. Getafe a une occasion en or de prendre quatre points d’avance sur la zone de relégation en cas de victoire. Après un début de saison catastrophique, le club de Madrid s’est bien repris en enchaînant les bons résultats, malgré une courte défaite à Séville il y a dix jours. Il n’empêche que cette équipe n’a plus perdu à domicile depuis le 25 octobre et s’est offert le luxe de battre le Real Madrid pour démarrer son année. En face, Grenade reste également sur une belle série de sept matches sans défaite. Les joueurs de Robert Moreno n’ont, en revanche, remporté qu’une seule rencontre en déplacement en Liga. Si la saison des deux équipes se ressemble, je vois Getafe l’emporter difficilement dans son enceinte. Un pari coté à 2.05.

