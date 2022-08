PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 21 août – Ligue 1

Notre pronostic : Strasbourg bat Reims (1.78)

Si les deux équipes vivent un début de saison compliqué, le Racing Club de Strasbourg est tout de même beaucoup moins inquiétant que son adversaire du soir. Les Alsaciens auraient mérité le point du nul face à l’AS Monaco (défaite 2-1), lors de la première journée. Ils ont également eu les occasions pour repartir de Nice avec la victoire la semaine dernière (score final : 1-1). Proposant un jeu très attractif, les efforts des joueurs de Julien Stephan finiront par payer. A l’inverse, le niveau affiché par le Stade de Reims ne pousse pas à l’optimisme. Avec huit buts encaissés en deux rencontres, les Rémois se montrent bien trop en difficulté défensivement. Alors qu’ils n’ont toujours pas ouvert leur compteur point, je les vois enchaîner une troisième défaite à La Maineau cet après-midi.

