PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 21 décembre – Ligue 2

Notre pronostic : Ajaccio bat Grenoble (1.70)

Avec trois défaites d’affilées, Grenoble doit se reprendre et tenter d’aller chercher au moins un point en Corse. Cela sera très difficile car Ajaccio est maintenant le leader de cette équipe de Ligue 2 avec un point d’avance sur Toulouse. Les Acéistes ont pris dix points lors des quatre dernières journées et peuvent compter sur une défense exceptionnelle qui n’a encaissé que huit buts depuis le début de la saison. A titre de comparaison, les Grenoblois en ont pris plus de trois fois plus (25). A domicile, au Stade François Coty, l’AC Ajaccio est la meilleure équipe en réception avec six succès, deux nuls et une défaite. Je miserais donc sur une victoire des Corses pour une cote de 1.70 !

Pariez sur Ajaccio – Grenoble ici !

Les autres options :

Guingamp bat Dunkerque (1.96)

Le Paris FC bat Amiens (1.86)

Sochaux bat Valenciennes (1.88)

Cote totale des quatre paris à domicile : 11.65