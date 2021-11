PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 21 novembre – Ligue 1

Notre pronostic : Angers bat Lorient (1.85)

Match très important entre deux équipes en difficulté. Angers avait bien débuté la saison avec onze points pris lors des cinq premières journées. Sauf que depuis, les Angevins n’ont remporté qu’un seul match. C’était face à Metz le 3 octobre (3-2), pour quatre nuls et trois défaites. Lors de leur dernière rencontre, ils ont pris un point à Lille (1-1). Les Lorientais n’ont plus gagné depuis six matches et restent même sur deux défaites consécutives à Strasbourg et face à Brest ! Les Merlus sont 13e avec quinze points mais ne comptent que trois longueurs d’avance sur la zone rouge. Je pense que c’est la rencontre idéale pour Angers pour se relancer. Je jouerais donc la victoire du SCO pour une cote de 1.85 !

