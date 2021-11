PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 22 novembre – Série A – Italie

Notre pronostic : le Hellas Vérone bat l’Empoli (1.70)

Les Véronais sont dans une très bonne passe avec une série de quatre matches sans défaite. Ils l’ont emporté à domicile face à la Lazio (4-1) et la Juventus (2-1) et ont pris le point du nul chez l’Udinese et à Naples. Le début de saison fut compliqué mais peut-être qu’ils sont enfin lancés. L’Empoli compte seize points dans cette Série A soit autant que le Hellas Vérone. Les Empolitains reste sur un nul en championnat face au Genoa et l’ont emporté lors de la journée précédente à Sassuolo. Le bilan à l’extérieur est très bon mais celui du Hellas, à domicile, l’est tout autant et c’est donc pour cela que je jouerais la victoire des locaux pour ce duel pour une cote de 1.70 !

