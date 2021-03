PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 24 mars Coupe du monde 2022 - Qualifications

Notre pronostic: la Belgique bat la Pays de Galles par au moins deux buts d’écart (1.78)

La Belgique a toujours en travers de la gorge sa défaite en ¼ de finale de l’Euro 2016 face au Pays de Galles et ne compte absolument pas se faire une nouvelle fois surprendre ce soir à Louvain. Avec les Lukaku, Hazard, de Bruyne et autre Mertens, les Diables Rouges veulent leur revanche et attaquer les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 de la meilleure des façons possibles. La tâche des Gallois s’annonce donc compliquée contre l’une des meilleures équipes d’Europe qui reste sur trois jolis succès sur sa pelouse, contre la Suisse, l’Angleterre et le Danemark. Les partenaires de Gareth Bale sont certes invaincus cette saison mais n’ont rencontré que l’Irlande, Bulgarie, Etats-Unis et Finlande, des adversaires beaucoup moins forts que la Belgique. Je vous propose donc de parier sur une victoire belge par plus d’un but d’écart.

Fiabilité : 60 %

