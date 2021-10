PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 24 octobre – Ligue 1

Notre pronostic : Lens bat Metz (1.55)

Quel début de saison de la part des Lensois ! 2e avant cette journée, ils pourraient avoir l’occasion de créer un écart si l’OM et Nice venaient à ne pas gagner. Franck Hesse fait du très bon boulot avec ses joueurs qui pratiquent un beau football. A domicile il y a toujours des difficultés avec seulement huit points pris sur quinze possibles cependant, face à Metz, je pense que le ratio peut s’améliorer. Les Messins n’ont qu’une seule victoire depuis le début de la saison et comptent déjà six défaites. Je pense que Lens va l’emporter à Bollaert pour cette rencontre qui débutera à 15h. Un pari coté à 1.55 et qui est idéal pour un combiné plus large !

