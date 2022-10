PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 24 octobre - Serie A - Italie

Notre pronostic : Sassuolo bat le Hellas Vérone (1.90)

Sans être franchement solide, Sassuolo est favori ce soir. Pointant à une décevante 10e place, les joueurs d’Alessio Dionisi se sont inclinés lors de leurs deux dernières rencontres de Serie A. Mais ces revers le furent contre l’Inter et l’Atalanta. Il n’y a donc rien d’alarmant pour les Neroverdi qui affrontent aujourd’hui un adversaire à l’agonie. En effet, le Hellas Vérone a perdu ses cinq derniers matches de championnat, encaissant deux buts à chaque reprise. Le bilan à l’extérieur est également famélique, avec seulement deux points pris sur quinze possibles alors que son rival du soir se montre globalement solide sur sa pelouse. Sassuolo devrait donc s’imposer.

