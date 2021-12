PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 26 décembre - Premier League - Angleterre

Notre pronostic : West Ham face à Southampton (1.80)

C'est une affiche plutôt déséquilibrée au London Stadium. West Ham doit confirmer sa présence parmi les équipes jouant les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Les Hammers connaissent un vrai coup de moins bien depuis plusieurs semaines, avec une seule victoire lors des six dernières rencontres. La période du Boxing Day peut être le moment parfait pour enchaîner les bons résultats. Avec un effectif aussi homogène, ils en ont largement les capacités. En face, Southampton connait une saison galère. Les actuels seizième de Premier League restent sur six matches sans victoire et vont devoir se battre pour le maitien. De plus, les Saints n'arrivent pas à prendre des points en déplacement, avec un seul succès en neuf rencontres. Je vous propose donc de miser sur un succès de West Ham (1.80).

Les autres paris à domicile :

Tottenham bat Crystal Palace (1.70)

Brighton bat Brentford (1.80)

Manchester City gagne les deux mi-temps face à Leicester (2.05)

Cote totale pour les quatre paris à domicile :

