PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 26 juin - Liga Profesional - Argentine

Notre pronostic : Platense ne perd pas face à Sarmiento et plus de 1,5 but dans le match (1.80)

Platense a l'occasion d’enchaîner. Installés à la quatrième place du classement, les joueurs d'Omar De Felippe sont toujours invaincus après quatre journées. Ils ont toutefois partagé les points lors de leur deux derniers matches après deux victoires initiales. Un bilan équilibré pour une équipe qui a encaissé ses deux seuls buts sur sa pelouse. En face, Sarmiento alterne le bon et le moins bon en ce début de saison. S'ils ont remporté leurs deux rencontres à domicile, les joueurs de Mario Sciaqua courent toujours après leur premier point en déplacement. Leur dernier succès hors de leurs bases en championnat remonte notamment au 3 octobre. Je vous propose donc de miser sur une victoire à domicile de Platense face à un adversaire qui voyage très mal. J'y ajouterai plus de 1,5 but pour faire grimper la cote à 1.80.

Pariez sur Platense - Sarmiento ici !

Les autres options :

Les Argentinos Juniors battent l'Arsenal Sarandi (1.75)

Sao Paulo bat la Juventude RS et Calleri buteur (2.35)

Bodo/Glimt bat Aaselund et Pellegrino buteur (2.10)

Cote totale des quatre paris à domicile : 15.55