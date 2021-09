PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 26 septembre – Ligue 1

Notre pronostic : Brest bat Metz (2.00)

Duel déjà très important dans la course au maintien. Les Grenats sont derniers de Ligue 1 et n’ont toujours pas connu la victoire cette saison. C’est très compliqué pour les Messins qui auraient pu se faire du bien en obtenant le nul face au PSG mais ont complètement craqué dans les toutes dernières minutes et ont perdu en encaissant un but dans les ultimes secondes. Quatrième revers de suite pour le FC Metz qui n’a que trois points. Les Brestois n’en ont qu’un de plus. Eux non plus n’ont toujours connu le goût de la victoire. C’est le moment de changer ça, à domicile, face à un adversaire direct. Je pense que les joueurs savent qu’il leur faut absolument prendre les trois points pour se détacher. Je vous suggère donc de miser sur le succès des Bretons.

