PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 27 décembre – Süper Lig – Turquie

Notre pronostic : Basaksehir bat Antalyaspor (1.72)

Duel intéressant à suivre en Turquie. Six clubs se tiennent en cinq points à l’aube de la seizième journée. Basaksehir est 4e à trois points du leader Galatasaray et pourrait enchaîner une troisième victoire consécutive depuis la reprise après celle en Coupe contre Goztepe (3-1) et en championnat à Umraniyespor (3-1). La confiance est donc de mise pour ce duel face à Antalyaspor qui s’est incliné ce week-end contre Ankaragücü (2-0). Après trois victoires de suite en championnat, ce revers a fait mal et cette 12e place (sur 19) est très dangereuse avec quatre relégués cette saison. Pour moi, il ne fait pas beaucoup de doutes que Basaksehir va l’emporter dans son stade pour mettre la pression sur les leaders.

Pariez sur Basaksehir – Antalyaspor ici !

Les autres options :

Manchester United bat Nottingham (1.25)

Saint-Trond bat Zulte Waregem (1.56)

Fenerbahce bat Hatayspor (1.24)

Ankaragücü bat Umraniyespor (1.74)

Cote totale des cinq paris à domicile : 7.24