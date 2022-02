PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 27 février – Ligue 1

Notre pronostic : Brest bat Lorient (2.10)

Un derby breton au programme de cette 26e journée avec Lorient qui se déplace à Brest. Les Merlus sont 18e et doivent prendre des points pour cette fin de saison pour espérer rester en Ligue 1. la semaine dernière ils ont été défaits par Montpellier (1-0) et n’ont gagné qu’une seule fois depuis 25 septembre. C’est très compliqué pour Lorient qui se rend chez une équipe qui joue bien à domicile. Au stade Francis-Le Blé, Brest a remporté six de ses huit dernières rencontres disputées. Cette bonne forme chez eux, a permis aux Brestois de remonter au classement et de prendre onze points d’avance sur leurs adversaires du jour. Je pense qu’il devrait y en avoir trois de plus pour le Stade Brestois à la fin de ce duel. Si vous me faîtes confiance, vous pourriez doubler votre mise !

