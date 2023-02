PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 28 février – Serie A – Italie

Notre pronostic : la Juventus bat le Torino (1.76)

Ce derby de Turin oppose deux équipes au coude à coude en championnat. Pourtant, la Juventus réalise une bien meilleure saison que son rival. Mais la Vieille Dame paye son retrait de 15 points et se retrouve bloquée à la 8e place. Les joueurs de Massimiliano Allegri semblent toutefois encaisser le coup et enchaînent les bons résultats depuis bientôt un mois, restant notamment sur trois succès d’affilée en Serie A. Le Torino, à l'inverse, n’a remporté que deux de ses dix derniers matches dans le temps réglementaire. S’il peut viser plus haut, l’actuel 9e doit également regarder dans le rétroviseur pour ne pas plonger dans le ventre mou du classement. La Juve reste donc globalement supérieure et devrait faire le travail à domicile.

