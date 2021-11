PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 28 novembre – Ligue 1

Notre pronostic : Monaco bat Strasbourg (1.65)

Comme pour Lyon, il y a un Monaco à deux vitesses. En Ligue Europa, les Monégasques se sont assurés de la première place de leur groupe en battant la Real Sociedad, quasiment invincible depuis le début de saison. Une très belle performance du club de la Principauté. En Ligue 1, on attend encore le Monaco qui était exceptionnel de janvier à mai. Les hommes de Kovac sont 8e au classement avec le même nombre de points que Strasbourg. Les Alsaciens restent sur deux nuls à Nantes et contre Reims. Ils performent surtout à la Meinau et je pense que ce sera trop difficile à l’extérieur aujourd’hui. C’est pourquoi je partirais sur le succès de Monaco à Louis II pour une cote de 1.65 !

