PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 29 avril – Premier League - Angleterre

Notre pronostic : Brighton bat Wolverhampton (1.50)

Après son élimination en demi-finale de la FA Cup contre Manchester United, Brighton a sombré à Nottihgham (3-1) en championnat et a été décroché de la course au top 7 par Liverpool et Aston Villa. Les Seagulls doivent donc remettre la marche en avant pour ne pas perdre tous leurs espoirs. Les Wolves, eux, se sont donnés beaucoup d’air ces dernières semaines alors qu’ils étaient sous pression dans la lutte pour le maintien. Avec trois victoires lors des quatre dernières journées, les voilà 13e avec huit points d’avance sur la zone rouge. Tout va mieux pour eux mais je pense que justement ils pourraient se relâcher et Brighton devrait logiquement s’imposer à l’Amex Stadium.

Les autres options :

Lille bat Ajaccio (1.20)

Francfort bat Augsbourg (1.54)

Leipzig bat Hoffenheim (1.39)

Stuttgart bat Mönchengladbach (1.82)

Brentford bat Nottingham (1.66)

Le FC Barcelone bat le Betis (1.33)

Cote totale des sept paris à domicile : 15.35