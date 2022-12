PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 29 décembre – Ligue 1

Notre pronostic : Lorient bat Montpellier (1.94)

Lorient a mal terminé la saison avec une série de cinq rencontres sans victoire dû en grande partie à l’absence de Terem Moffi qui s’était blessé contre Reims. De retour contre Nice à l’heure de jeu il n’avait pas pu empêcher la défaite de son équipe puis a marqué contre le PSG (défaite 2-1) et à Strasbourg (1-1). Les Merlus pourront donc compter sur leur attaquant phare pour cette rencontre contre Montpellier, lui qui les a portés avec une 6e place en championnat. Les Montpelliérains sont 15e de ligue 1 et n’ont pris que quatre points lors des dix dernières journées. C’est catastrophique pour le club héraultais qui n’avance plus. La pause est donc venue au bon moment mais je ne le vois pas réussir à obtenir un résultat au Moustoir pour une cote de 1.94 !

