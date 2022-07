PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 29 juillet - MLS - Etats-Unis

Notre pronostic: Los Angeles FC bat Seattle (1.50)

Une fois n'est pas coutume, je vous propose un voyage aux Etats-Unis pour cette rubrique. En effet, il me semble évident que Los Angeles FC s'imposera devant son publci contre Seattle cette nuit. Les Californiens, leaders de MLS, restent sur quatre succès de suite à domicile, n'ont perdu qu'une seule fois chez eux cette saison et comptent cinq victoires lors des six dernières journées. Sur la même période, les Sounders se sont inclinés à quatre reprises. La dernière confrontation en Californie avait largement tourné en faveur du nouveau club de Gareth Bale et de Giorgio Chiellini (3-0). Avec l'apport de ses deux stars, le LAFC ne devrait pas laisser échapper la victoire.

Fiabilité : 70 %

Les autres options :

Constanta bat Targoviste (1.66)

Union Saint-Gilloise bat Charleroi (1.64)

Cote totale pour les trois paris à domicile: 4.09

Pariez sur Los Angeles FC - Seattle ici