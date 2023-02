PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 3 février – Ligue 1

Notre pronostic : Le Havre bat le Paris FC (1.94)

Rien ne semble pouvoir arrêter Le Havre. Les Normands n’ont perdu qu’une seule rencontre depuis le début de la saison et comptent dix points d’avance sur leurs premiers poursuivants. Les Havrais ne sont plus très loin de retrouver la Ligue 1 et pour cela il faudra continuer à prendre des points au stade Océane surtout face à une équipe du Paris FC qui vient de perdre trois fois de suite contre Pau ainsi que sur les pelouses de QRM et d’Annecy. Difficile de penser que les Parisiens pourraient prendre un point au Havre comme ils l’avaient fait à Charléty le 30 décembre face à ce même adversaire. Je miserais donc sur la victoire du leader pour presque doubler la mise !

