PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 3 mars – Série A – Italie

Plus les jours passent et plus Naples se rapproche du titre de champion d’Italie. Leader avec dix-huit points d’avance à quatorze journées de la fin, le Napoli réalise un parcours hors norme en Série A : 21 succès, 2 nuls et 1 revers, sur la pelouse de l’Inter son dauphin (1-0). La meilleure équipe d’Europe en termes de résultats part logiquement favorite ce soir face à la Lazio (4e). Les « Azzurri » restent sur sept victoires consécutives toute compétition confondue depuis leur élimination en Coupe d’Italie aux tirs au but contre la Cremonese et comptent neuf succès, un nul et une défaite depuis la reprise. Par ailleurs, Naples est LA bête noire de la Lazio : onze succès pour seulement deux défaites en treize confrontations depuis 2017. Au stade Diego-Armando Maradona, le bilan est encore plus révélateur : six victoires en six matches, dix-neuf buts marqués pour trois encaissés. Vous hésitez encore ?

