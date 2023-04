PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 30 avril – Ligue 1

Notre pronostic : Monaco bat Montpellier (1.50)

Largement battu à Lens (3-0) Monaco doit absolument se ressaisir pour ne pas se faire distancer définitivement de la course à la Ligue des Champions. Les Monégasques comptent cinq points de retard sur les Sang-et-Or et six sur l’OM. L’écart sera difficile à combler mais pas impossible. Pour cela il faut absolument l’emporter contre une équipe de Montpellier qui s’est rapprochée du maintien en s’imposant face au Stade Rennais. Cependant cette victoire était à la Mosson. Je pense qu’en déplacement cela sera plus compliqué et c’est pour cela que je vous propose la victoire du club de la Principauté à Louis-II pour une cote de 1.50.

