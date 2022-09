PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 30 septembre - Primeira Liga - Portugal

Notre pronostic: Porto bat Braga (1.70)

Battu à Rio Ave et tenu en échec à Estoril, Porto n'a déjà plus droit à l'erreur après seulement sept journées de Primeira Liga. En effet, Benfica mène un train d'enfer en championnat (sept victoires consécutives) et Braga (un nul suivi de six succès d'affilée) compte déjà trois longueurs d'avance sur le FCP qui doit donc impérativement gagner aujourd'hui pour revenir à hauteur de son adversaire du soir, afin de ne pas se laisser distancer par les Lisboètes. Les supporters des "Bleu et Blanc" ne sont pas trop inquiets car leur équipe reste sur 80 % de victoires à domicile en championnat face à Braga lors des dix dernières confrontations au stade du Dragon. La logique devrait être respectée.

Fiabilité : 60 %

Les autres options:

Le Standard bat Seraing (1.50)

L'Universitatea Craiova bat Voluntari (1.50)

Cote totale pour les trois paris à domicile: 3.82

