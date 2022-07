PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 31 juillet – Superliga - Danemark

Notre pronostic : Silkeborg bat Brondby (1.80)

En se qualifiant pour le prochain tour de qualifications de Ligue Europa Conférence, Brondby s’est fait du bien après sa défaite contre Nordsjaelland en championnat. Toutefois, les joueurs y ont forcément laissé de l’énergie et cela pourrait être compliqué de se remettre à nouveau à la Superliga. Silkeborg est en plus invaincu lors des deux premières journées avec un nul à Lyngby et un succès sur la pelouse du Midtjylland (3-1). Les hommes de Kent Nielsen reçoivent donc, avec une pleine confiance, leur adversaire et je les vois profiter de l’enchaînement compliqué des matches pour Brondby en s’imposant à domicile pour une cote de 1.80 !

