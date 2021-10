PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 31 octobre – Ligue 1

Notre pronostic : Strasbourg bat Lorient (1.95)

Une démonstration face à Saint-Etienne puis une défaite frustrante à Rennes, c’est le bilan des Strasbourgeois sur les deux dernières journées. A domicile, le Racing reste sur trois victoires sur les quatre dernières réceptions à la Meinau. C’est pourquoi je vois un succès de Strasbourg aujourd’hui face à Lorient. Les Merlus n’arrivent plus à gagner en ce moment avec trois nuls et une défaite lors des quatre dernières journées. A l’extérieur cela est aussi très compliqué pour les Lorientais qui n’ont pas gagné une seule fois hors de leur base. Avec quatre scores de parité et deux revers à Montpellier et Marseille. Je vouis propose donc le succès strasbourgeois pour une belle cote de 1.95 !

