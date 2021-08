PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 4 août - Ligue des champions, 3e tour préliminaire

Notre pronostic: le Dynamo Zagreb bat le Legia Varsovie (1.66)

Bien que le Dynamo soit irrégulier depuis le début du championnat de Croatie (une victoire, un nul et une défaite), il reste le favori pour le titre dans son pays et les joueurs de Zagreb ont plus l'habitude que leurs adversaires polonais de ce genre de match couperet pour tenter d'atteindre les phase de poules de la Ligue des champions. Le Legia Varsovie a par ailleurs déjà chuté 3-1 à l'extérieur, sur la pelouse du Radomiak Radom, un promu dans l'élite polonaise. Pour toutes ces raisons, parier sur une victoire des Croates devant leur public me semble tout à fait judicieux pour un bon rapport cote/risque: 1.66 ! Si le Dynamo prend une option intéressante avant le retour à Varsovie, il pourra penser sérieusement aux barrages qualificatifs pour les six rencontres des poules... l'objectif de Zagreb !

Fiabilité: 70 %

Les autres options:

Hafnarfjordur bat Kovapogur, en Islande: 1.76

Stjarnan bat Akranes, en Islande: 1.52

Cote totale des trois paris à domicile: 4.44

