PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 4 avril Premier League - Angleterre

Notre pronostic : victoire de Manchester United face à Brighton et moins de 3,5 buts (2.15)

Les Mancuniens réalisent une très belle saison à l’image de cette 2e place qu’ils occupent avant cette journée avec un petit point d’avance sur Leicester. Si la position de leader est intouchable, la qualification en Ligue des Champions la saison prochaine est l’objectif de cette fin de saison en championnat. United reste même sur une série de neuf matches sans défaite. Je ne vois pas celle-ci s’interrompre aujourd’hui. Brighton est 16e de Premier League et reste sur deux succès contre Southampton et face à Newcastle. Ces victoires ont fait du bien aux coéquipiers de Neal Maupay qui ont pu prendre le large vis-à-vis de la zone rouge avec six points d’avance sur Fulham. La marche cette fois est trop haute et United devrait s’imposer. Je ne vois pas non plus un spectacle incroyable. C’est pourquoi je vous conseille la victoire mancunienne avec moins de 3,5 buts dans le match pour une cote de 2.15 !

