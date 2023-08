PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 5 août – Ligue 2

Notre pronostic : Ajaccio bat Rodez (1.88)

Le bilan de l’AC Ajaccio en matches de pré-saison est quasi-parfait avec quatre victoires pour une seule petite défaite. Idéal pour se lancer dans cette Ligue 2 avec l’objectif de faire l’ascenseur et de retrouver la Ligue 1. Attention tout de même à Rodez qui reste sur trois succès et un nul lors des amicaux. Cependant la saison dernière a été très compliquée et les Ruthénois ne doivent leur salut qu’à ce fait de match à Bordeaux lorsqu’ils ont ouvert le score et qu’un supporter des Girondins est venu bousculer Lucas Buades. Le match a été gagné sur tapis vert et Rodez s’est sauvé de cette manière. Je pense que les Corses, à domicile qui plus est, vont s’imposer pour bien débuter cette saison (1.88) !

