PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 5 avril Premier League - Angleterre

Notre pronostic : victoire d’Everton face à Crystal Palace (1.80)

Alors qu’ils jouaient le titre en début de saison, les Toffees ont craqué et sont maintenant 8e au classement avec deux matches en moins dont celui-ci face à Palace. Le club de Liverpool part favori de cette rencontre et doit absolument se relancer alors qu’il reste sur deux revers consécutifs face à Burnley (1-2) et contre Chelsea (2-0). Plus le droit à l’erreur si les coéquipiers de James Rodriguez veulent accéder à la Ligue des Champions. En face, Crystal Palace est 12e de Premier League. Bien ancrés, dans le ventre mou du championnat, les Eagles vont jouer cette fin de saison en assurant le maintien tranquillement. C’est pourquoi je ne les vois pas gagner contre Everton qui a encore la motivation d’atteindre des objectifs ! Un pari coté à 1.80 !

Les autres options :

Victoire du FC Barcelone face à Valladolid sans encaisser de but (1.72)

Victoire du Zénith Saint-Péterbourg face au FC Khimki avec un cleansheet (1.92)

Victoire de Fenerbahçe face à Denizlispor par au moins deux buts d’écart (1.80)

