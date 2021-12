PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 5 décembre – Ligue 1

Notre pronostic : Nice bat Strasbourg (1.83)

Petit coup de mou pour Nice qui n’a remporté qu’une seule rencontre lors des quatre dernières journées de Ligue 1. C’était à Clermont. Mercredi les Aiglons sont allés prendre un point au Parc des Princes après un score nul et vierge. Le premier match sans prendre de but depuis la victoire à Saint-Etienne (0-3) le 25 septembre. Les Strasbourgeois sont dans une bonne période. Ils restent sur une démonstration face à Bordeaux (5-2) pour un cinquième match sans défaite de suite. Les Niçois sont donc prévenus et il faudra que les hommes de Galtier se montrent très solides pour ne pas prendre de buts. Je pense qu’ils peuvent s’imposer en fin d’après-midi après deux défaites de rang à l’Allianz Riviera. Si Nice veut espérer une place européenne, il faut remporter ce genre de rencontre. Un pari coté à 1.83 !

