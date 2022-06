PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 5 juin – Ligue des Nations

Notre pronostic : le Portugal bat la Suisse (1.70)

Le Portugal doit confirmer sa belle prestation sur la pelouse de l’Espagne. Après avoir obtenu le match nul face à la Roja à Séville (1-1), les joueurs de Fernando Santos affronte une équipe de Suisse solide mais plus abordable sur le papier. Ils pourront compter sur l’appui de leur public alors qu’ils ont gagné cinq de leurs six matches de Ligue des Nations à domicile depuis la création de la compétition. Avec un effectif très homogène et une attaque particulièrement fournie, les Portugais devraient faire le travail ce soir. En face, la Suisse a mal débuté sa campagne avec une défaite sur la pelouse de la République Tchèque. La Nati a montré toutes ses difficultés sur le plan défensif et ne semble pas en mesure de faire face à un adversaire qu’il n’a battu qu’une seule fois dans son histoire, en 1969. Je miserais donc sur un succès portugais à domicile (1.70)

Pariez sur Portugal – Suisse ici !

Les autres options :

La Serbie bat la Slovénie (1.44)

La Suède bat la Norvège (2.20)

Cote totale des trois paris à domicile : 5.39