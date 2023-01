PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 6 janvier – Coupe de France

Notre pronostic : le Paris FC bat Valenciennes (1.90)

Duel de Ligue 2 à suivre à 18h entre le Paris FC et Valenciennes. Les Parisiens sont bien revenus à la compétition en s’imposant à Pau (1-0) et en tenant en échec le leader havrais (0-0) à Charléty. Les ambitions de montée dans l’élite en fin de saison ne sont pas enterrées et bien figurer en Coupe de France pourrait également devenir un objectif. Le PFC a l’avantage de recevoir pour ce tour et de prendre sa revanche après avoir vu Valenciennes venir l’emporter le 8 octobre (1-0). Les Valenciennois ont eu plus de mal après la Coupe du Monde avec un nul contre Amiens (1-1) et une défaite à Bastia (1-0). Eux aussi peuvent croire en une montée si la deuxième partie de saison est parfaite. Cependant, on connait l’importance de recevoir en coupe et c’est pour cela que je jouerais la victoire du Paris FC pour une cote de 1.90 !

